Основательница бутика Browns Джоан Берштейн скончалась в возрасте 100 лет

Предпринимательница Джоан Берштейн, стоявшая у истоков одного из самых влиятельных модных бутиков Лондона Browns, ушла из жизни 17 апреля на 101-м году жизни. Об этом сообщает Vogue со ссылкой на семью.

Имя Берштейн прочно связано с магазином Browns, который она открыла в 1970 году вместе с супругом Сидни Берштейном. Проект быстро превратился в точку притяжения для британской и международной модной сцены. Через этот бутик проходили коллекции Джона Гальяно, Пола Смита и Джорджио Армани.

В индустрии её часто называли «миссис Б.». Берштейн выстроила репутацию человека, который не просто продавал одежду, а фактически формировал карьерные траектории молодых авторов. В числе заметных эпизодов её деятельности — покупка в 1984 году дипломной коллекции Джона Гальяно из Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина.

«С глубокой скорбью сообщаем, что наша замечательная мать, Джоан Берштейн, кавалер ордена Британской империи, мирно ушла из жизни. В начале этого года она весело отпраздновала свой 100-летний юбилей — танцуя под музыку свинг-группы в окружении тех, кто её любил, что вполне соответствовало её яркой жизни. Она оставила после себя огромное наследие, и по ней будут глубоко скучать двое детей, семеро внуков, семеро правнуков и многие люди, чьих жизней она коснулась», — говорится в заявлении её детей, Саймона Берштейна и Кэролайн Хаммонд.

Вклад Берштейн в развитие британской индустрии моды был официально отмечен в 2006 году, когда ей присвоили звание командора ордена Британской империи (CBE) за заслуги перед отраслью.

