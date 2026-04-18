«Продолжайте болтать»: Глава ФБР атаковал СМИ после публикаций об алкоголизме

Глава ФБР Кэш Патель раскритиковал публикации СМИ о его проблемах с алкоголем. Заявление прозвучало на фоне материала журнала Atlantic.

«Фейковым новостям на заметку: я буду волноваться по поводу ваших лживых нападок, только когда вы прекратите их выпускать. Продолжайте болтать, это лишь подтверждает, что я делаю именно то, что должен», — написал Патель в соцсети X.

Глава ФБР дал понять, что не намерен реагировать на критику и считает её признаком правильности своих действий.

Напомним, ранее журнал Atlantic опубликовал статью о проблемах Кэша Пателя с алкоголем. По информации издания, окружение главы ФБР выражает серьёзное беспокойство. Источники утверждают, что Патель злоупотребляет спиртным и может напиваться до беспамятства. Также отмечаются его частые пропуски рабочих дней и отсутствие на связи. Это тормозит принятие важных решений и расследования.