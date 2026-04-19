Бразилия, Испания и Мексика призвали оказать помощь Кубе

Испания, Бразилия и Мексика выступили с совместной позицией по ситуации на Кубе после встречи лидеров на саммите в Барселоне. Государства заявили о тревоге из-за ухудшения гуманитарной обстановки и призвали сосредоточиться на шагах, способных облегчить положение населения. Коммюнике опубликовано Министерством иностранных дел Испании.

«В свете недавних событий на Кубе и тяжёлого положения, в котором оказался кубинский народ, правительства Бразилии, Испании и Мексики выражают глубокую озабоченность в связи с серьёзным гуманитарным кризисом, с которым столкнулся кубинский народ, и призывают принять необходимые меры для смягчения этой ситуации, а также воздерживаться от действий, ухудшающих условия жизни населения или противоречащих международному праву», — говорится в заявлении.

Страны также подтвердили приверженность принципам международного права, включая территориальную целостность, суверенное равенство государств и мирное урегулирование споров, закреплённые в Уставе ООН.

Кроме того, они вновь заявили о поддержке прав человека, демократических ценностей и многостороннего подхода. Они выступили за искренний и уважительный диалог, который, по их мнению, должен привести к долгосрочному решению ситуации и дать кубинскому народу возможность самостоятельно определить своё будущее в условиях полной свободы.

А ранее редактор кубинского портала «Кубадебате» Ранди Алонсо заявил, что Куба не ведёт тайные переговоры с Соединёнными Штатами, несмотря на новости о встрече представителей Госдепартамента с внуком лидера Кубинской революции Раулем Родригесом Кастро. По мнению кубинского журналиста, Штаты не могут простить Острову Свободы того, что уже более 60 лет маленькая страна без значительных ресурсов противостоит мировой державе.