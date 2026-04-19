Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 апреля, 23:03

Лавров: Европу вновь пытаются направить по «колее расового превосходства»

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с видеообращением по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, который отмечается 19 апреля. Он указал, что в Европе есть силы, которые пытаются повторить путь расового превосходства. Обращение опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

Видеообращение Сергея Лаврова. Видео © mid.ru

Лавров заявил, что Россия не позволит предать забвению преступления нацистов. Он подчеркнул, что Москва продолжит защищать историческую правду.

«Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа — наш священный долг. Предать забвению эти злодеяния мы не позволим, как бы ни старались те, кто сегодня вознамерился в очередной раз направить Европу по наезженной колее расового превосходства», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что Москва продолжит защищать историческую правду и выступать против попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. По его словам, российские инициативы получают поддержку в ООН, где регулярно принимают резолюции против героизации нацизма.

Он также сообщил, что факты геноцида на оккупированных территориях бывшего СССР подтверждены решениями судов в российских регионах. Российская дипломатия, по его словам, добивается международного признания этих преступлений как геноцида. Такая квалификация уже закреплена в ряде документов СНГ и ОДКБ, а в России действует уголовная ответственность за реабилитацию нацизма.

В память о миллионах жертв: Россия разослала миру ноты о геноциде советского народа

Ранее сообщалось, что МИД России продолжает работу по международному признанию геноцида советского народа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что соответствующая квалификация уже отражена в ряде совместных документов с другими странами. Речь шла о соглашениях с Белоруссией и Казахстаном, где закреплены оценки событий времён Великой Отечественной войны. Также дипломат отмечала, что эта тема поднималась на площадке ООН в рамках заседаний, посвящённых памяти жертв Второй мировой войны. По её словам, профильная работа ведётся и в рамках совместных межгосударственных форматов.

BannerImage
Антон Голыбин
