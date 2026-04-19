Лавров: Европу вновь пытаются направить по «колее расового превосходства»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с видеообращением по случаю Дня памяти жертв геноцида советского народа, который отмечается 19 апреля. Он указал, что в Европе есть силы, которые пытаются повторить путь расового превосходства. Обращение опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров заявил, что Россия не позволит предать забвению преступления нацистов. Он подчеркнул, что Москва продолжит защищать историческую правду.

«Сберечь память о миллионных жертвах геноцида советского народа — наш священный долг. Предать забвению эти злодеяния мы не позволим, как бы ни старались те, кто сегодня вознамерился в очередной раз направить Европу по наезженной колее расового превосходства», — сказал глава МИД.

Лавров добавил, что Москва продолжит защищать историческую правду и выступать против попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. По его словам, российские инициативы получают поддержку в ООН, где регулярно принимают резолюции против героизации нацизма.

Он также сообщил, что факты геноцида на оккупированных территориях бывшего СССР подтверждены решениями судов в российских регионах. Российская дипломатия, по его словам, добивается международного признания этих преступлений как геноцида. Такая квалификация уже закреплена в ряде документов СНГ и ОДКБ, а в России действует уголовная ответственность за реабилитацию нацизма.

Ранее сообщалось, что МИД России продолжает работу по международному признанию геноцида советского народа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что соответствующая квалификация уже отражена в ряде совместных документов с другими странами. Речь шла о соглашениях с Белоруссией и Казахстаном, где закреплены оценки событий времён Великой Отечественной войны. Также дипломат отмечала, что эта тема поднималась на площадке ООН в рамках заседаний, посвящённых памяти жертв Второй мировой войны. По её словам, профильная работа ведётся и в рамках совместных межгосударственных форматов.