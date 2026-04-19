Более 1,3 тыс. домохозяйств в Берлине остались без электричества

В Берлине более 1,3 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения после сбоя в сети, зафиксированного вечером в районе Николазее (Целендорф). Об этом сообщила операторская компания Stromnetz Berlin.

Инцидент произошёл около 22:00 по местному времени. По данным компании, перебои затронули несколько улиц, включая Кирхвег, Шопенгауэрштрассе, Фон-Люк-штрассе, Вальдребенштайг, Васгенштрассе, а также прилегающие кварталы. Всего без электричества оказались 1314 домохозяйств.

Подачу электроэнергии начали поэтапно восстанавливать приблизительно в 22:40. К 23:35 электроснабжение в районе было полностью восстановлено. Представитель энергокомпании сообщил, что причина произошедшего пока не установлена.

На время отключения полиция усилила патрулирование в затронутом квартале. В сообщении правоохранительных органов отмечалось, что дополнительные наряды направлены для поддержания порядка и оперативного реагирования на обращения жителей. Гражданам также напомнили о возможности обратиться в ближайший полицейский участок.

Ранее в тот же день перебои с подачей электроэнергии произошли в районе Мариенфельде, который входит в округ Темпельхоф. Там отключение началось вскоре после 16:00 и продолжалось менее двух часов. После этого электроснабжение было восстановлено.

А ранее в Иркутской области из-за сильного снегопада и ветра были зафиксированы массовые отключения электроэнергии сразу в нескольких районах. По данным энергетиков, отключения затронули более десяти населённых пунктов и территорий региона. Отдельно отмечалось, что перебои затронули территории вдоль Александровского и Байкальского трактов.