Апрельский снегопад оставил без света более 10 населённых пунктов в Приангарье

В Иркутской области из-за сильного снегопада и ветра зафиксированы массовые отключения электроэнергии сразу в нескольких районах. Информацию о перебоях с электроснабжением опубликовала Иркутская электросетевая компания в своём официальном Telegram-канале.

Снегопад оставил без света более 10 населённых пунктов под Иркутском.

По данным энергетиков, отключения затронули более десяти населённых пунктов и территорий региона. Среди них — село Баклаши, село Мамоны, Куйбышевский, Ленинский и Октябрьский районы Иркутска, а также поселок Горный, микрорайоны Западный и Южный.

Также без света частично остались Новая Разводная, Первомайский, Еловый, деревня Ангара и Новолисиха, посёлок Пионерск и ряд садоводческих товариществ. Отдельно отмечается, что перебои затронули территории вдоль Александровского и Байкальского трактов. Точное число отключённых потребителей на данный момент не уточняется.

В компании заявили, что аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения и продолжат работы до полного устранения последствий. По данным регионального управления МЧС, в области продолжается снегопад, а порывы ветра местами достигают 30 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в начале недели в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий с переходом к зимнему характеру осадков. Погодная ситуация будет связана с арктическим вторжением, из-за которого произойдёт заметное понижение температуры.