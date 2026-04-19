Пропавший Герой России Асылханов взял с собой паспорт в день исчезновения

Пропавший в Юрге Герой России Алексей Асылханов в день исчезновения взял с собой паспорт, СНИЛС и военный билет. Он ушёл из дома 3 апреля и до сих пор не вернулся. Об этом РИА «Новости» рассказала его жена Валерия.

«Да, с собой были. Знаю точно, что паспорт был, военный билет, все удостоверения, СНИЛС тоже был с собой. Они у него всегда в сумке лежат», — сообщила Валерия.

В декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин вручил Алексею Асылханову «Золотую Звезду» Героя России. На счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. После ранения он вернулся домой и работал педагогом в техникуме.

Ранее родственники пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова опровергли слухи о найденном в лесу берете. В интернете появилась информация, будто нашли головной убор военнослужащего с выжженным номером и чужой ДНК. Мать пропавшего, Татьяна Асылханова, завила, что это ложь. Жена Героя Валерия также не верит слухам. Она резонно заметила, что если бы такая находка действительно имела место, правоохранители поставили бы семью в известность.