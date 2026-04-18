Семья Героя России Асылханова опровергла слухи о найденном в лесу берете
Обложка © Студенческий медиацентр «Кузбасс»
Родственники пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова вынуждены опровергать вбросы, распространяемые в соцсетях. В интернете появилась информация, будто в лесу нашли берет военнослужащего с выжженным номером и чужой ДНК.
Мать пропавшего, Татьяна Асылханова, в беседе с ТАСС заявила, что это ложь.
«Со школы у него были береты, так береты все дома. Он учился в военном классе, был юнармейцем», — пояснила женщина, подчеркнув, что сын никогда не носил головной убор в лес.
Жена Героя Валерия также не верит слухам. Она резонно заметила, что если бы такая находка действительно имела место, правоохранители поставили бы семью в известность.
«Я думаю, мне бы уже об этом сказали либо в полиции, либо в Следственном комитете, если бы это оказалось правдой», — заявила она.
Напомним, Алексей Асылханов пропал без вести 3 апреля. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве. Поиски продолжаются, но семья сохраняет надежду и призывает не доверять непроверенным источникам. Он известен участием в СВО: уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и множество живой силы, награждён Золотой Звездой Героя в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал педагогом в техникуме. Супруга рассказала, что муж никогда не пропадал без предупреждения и не имел пагубных привычек. К поискам подключились волонтёры «ЛизаАлерт».
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.