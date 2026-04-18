Семья Героя России Асылханова опровергла слухи о найденном в лесу берете

Родственники пропавшего в Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова вынуждены опровергать вбросы, распространяемые в соцсетях. В интернете появилась информация, будто в лесу нашли берет военнослужащего с выжженным номером и чужой ДНК.

Мать пропавшего, Татьяна Асылханова, в беседе с ТАСС заявила, что это ложь.

«Со школы у него были береты, так береты все дома. Он учился в военном классе, был юнармейцем», — пояснила женщина, подчеркнув, что сын никогда не носил головной убор в лес.

Жена Героя Валерия также не верит слухам. Она резонно заметила, что если бы такая находка действительно имела место, правоохранители поставили бы семью в известность.

«Я думаю, мне бы уже об этом сказали либо в полиции, либо в Следственном комитете, если бы это оказалось правдой», — заявила она.