Российские войска ведут наступление на участке Ольховатка — Колодезное в Харьковской области. Это создаёт проблемы для командования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС,

По словам эксперта, продвижение российских войд таким широким фронтом вызывает серьёзные затруднения. ВСУ пытаются перебрасывать резервы к Купянску, но действия на севере от города мешают этому.

«Сейчас они пытаются перебрасывать все свои резервы к Купянску, а действия наших войд на севере от Купянска ещё и таким широким фронтом заставляют украинское командование половинить резервы и направлять к участку Ольховатка — Колодезное», — сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Целенаправленные удары были совершены по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах ВСУ. Также под прицелом оказались места хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Пункты дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 145 районах также подверглись воздействию.