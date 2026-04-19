Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 02:26

В поисках семьи Усольцевых спасатели обследовали 63 км местности

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали 63 километра таёжной местности в Красноярском крае. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», пропавшие найдены не были.

«В минувшую субботу краевые спасатели вновь проводили поиски трёх человек, предположительно пропавших в районе деревни Кутурчин. Спасатели обследовали 58 километров горно-таёжной местности на снегоходах, а затем ещё 5 километров пешком. Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели в поисках пропавшей семьи Усольцевых обследовали 25 километров дорог. За сутки краевыми спасателями было обследовано 15 км автомобильных дорог и 10 км лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. В поисках также используется беспилотник.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar