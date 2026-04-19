В поисках семьи Усольцевых спасатели обследовали 63 км местности

Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали 63 километра таёжной местности в Красноярском крае. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», пропавшие найдены не были.

«В минувшую субботу краевые спасатели вновь проводили поиски трёх человек, предположительно пропавших в районе деревни Кутурчин. Спасатели обследовали 58 километров горно-таёжной местности на снегоходах, а затем ещё 5 километров пешком. Несмотря на все усилия, обнаружить пропавших пока не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели в поисках пропавшей семьи Усольцевых обследовали 25 километров дорог. За сутки краевыми спасателями было обследовано 15 км автомобильных дорог и 10 км лесных дорог в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. В поисках также используется беспилотник.