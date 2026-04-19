Юрист Валеева рассказала об автоматическом контроле ФНС за счетами россиян

В России вводят автоматический анализ банковских переводов граждан для выявления незадекларированных доходов. Старший партнёр юридической фирмы «АНП Зенит» Гузель Валеева рассказала агентству «Прайм» о том, какие переводы не подпадут под контроль.

Система будет отслеживать регулярные поступления на карты и сопоставлять их с официально заявленными доходами. Переводы между родственниками, возвраты долгов и подарки под контроль не попадают. Повышенное внимание уделяется повторяющимся поступлениям одинаковых сумм и поступлениям от множества разных отправителей, что может указывать на неоформленную деятельность. В случае подтверждения нарушений возможны доначисления налогов и штрафы.

«В зоне риска — те, кто ведёт предпринимательскую деятельность без статуса ИП или самозанятого и получает платежи на личную карту: организаторы закупок, кондитеры, репетиторы, парикмахеры, водители, арендодатели», — отметила юрист. Она советует оформить статус ИП или самозанятого, а при переводах указывать назначение платежа.

Ранее в ФНС рассказали, что крупные денежные переводы не будут автоматически становиться целью налоговой. Согласно ведомству, для этого нужно превысить лимит ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей, что касается 3% россиян. Кроме того, граждане, декларирующие доходы и уплачивающие соответствующие налоги, под контроль не подпадают.