«Америка должна принять решение»: Иран назвал условие для сделки с США

Ключевым условием для заключения сделки с Ираном служит необходимость для Соединённых Штатов заслужить доверие иранского народа и отказаться от навязывания своего подхода к диалогу. С таким заявлением выступил спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, передаёт агентство Tasnim.

«Подводя итог, можно сказать, что мы добились прогресса в переговорах, но разрыв остаётся большим, и некоторые фундаментальные вопросы остаются нерешёнными. Америка должна принять решение, чтобы завоевать доверие иранского народа. Это самый важный шаг, который должны сделать американцы. Если они хотят ответить добросовестно, они должны отказаться от одностороннего подхода и духа навязывания в своём подходе к диалогу», — заявил Галибаф.

Он также отметил, что до финального соглашения ещё остаётся значительная дистанция. Он подчеркнул, что у Ирана есть ограниченный набор принципиальных позиций, не подлежащих пересмотру. Политик описал возможную схему договорённостей как пошаговую. По его словам, обязательства должны выполняться синхронно: действия одной стороны предполагают ответные шаги другой.

Ранее заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен отправлять обогащённый уран в Соединённые Штаты, и назвал этот вопрос «не подлежащим обсуждению». По его словам, на данном этапе между Тегераном и Вашингтоном состоялся «обмен рядом сообщений», однако Соединённые Штаты выдвигают требования, которые иранская сторона считает чрезмерными.