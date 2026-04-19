Ведущий международный эксперт по экономике профессор Ван Цян заявил, что западные страны в 2022 году пытались реализовать против России экономический план «Барбаросса». Об этом он сказал на X Международном экономическом симпозиуме в Санкт-Петербургском государственном университете.

«В 1941 году Россия сокрушила военный план Барбаросса. Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану Барбаросса 2022 года. Тогда страна столкнулась с жестоким и скоординированным экономическим нападением», — сказал Ван Цян.

По словам учёного, цель западных санкций — нанести России стратегическое поражение через перекрытие финансовых артерий и ослабление промышленности. Профессор добавил, что сегодня в мире уважают Россию и её народ за проявленную стойкость и защиту суверенитета.