В Таганроге после атаки ВСУ изменили схему движения трамваев и автобусов

В результате ночной воздушной атаки в Таганроге незначительные повреждения получили несколько объектов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своём Telegram-канале.

В районе завода им. Бериева движение трамваев и автобусов по улице Инструментальной временно будет осуществляться по изменённой схеме. О возобновлении обычного движения транспорта власти сообщат дополнительно.

Напомним, три человека пострадали после атаки украинских БПЛА в Таганроге Ростовской области. Пострадавшим оказали помощь на месте. В результате ракетного удара повреждена коммерческая инфраструктура. На территории складских помещений возник пожар. На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидацию последствий и уточняют масштаб повреждений.