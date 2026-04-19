Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
19 апреля, 04:02

Три человека пострадали после атаки БПЛА в Ростовской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Три человека пострадали после атаки украинских БПЛА в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём телеграм-канале.

По его словам, пострадавшим оказали помощь на месте. В результате ракетного удара повреждена коммерческая инфраструктура. На территории складских помещений возник пожар.

Слюсарь отметил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты продолжают ликвидацию последствий и уточняют масштаб повреждений.

«БПЛА уничтожен также в Неклиновском районе. В этом районе информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он.

Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ
Мирный житель погиб в Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ

Ранее сообщалось, что в Ейске после падения обломков беспилотника повреждения получили жилые дома. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в трёх частных зданиях выбило окна. Кроме того, в районе морского порта упали обломки украинского беспилотника. Пострадавших и возгораний нет, на месте работали оперативные службы.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar