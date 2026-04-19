Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 апреля, 05:22

Командир ВС РФ Фокс погиб, прикрывая эвакуационный отряд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Командир подразделения с позывным Фокс прикрыл группу эвакуации во время отхода и погиб геройской смерть, хотя не обязан был идти вместе с отрядом вызволять тяжело раненого бойца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ветерана СВО, кавалера орлена Мужества Владислава Буравлёва.

У Фокса были другие задачи, но он выдвинулся с эвакуационной группой, чтобы помочь вытащить тяжелораненого пулемётчика. Прикрывая товарищей, командир получил смертельные ранения.

«Тем не менее, так как в тот момент выдвинуться со мной как с санинструктором было некому, со мной выдвинулся он. Фокс меня прикрывал, благодаря ему я остался жив и не получил ранение», — рассказал Буравлёв.

Командир ВСУ довёл бойца до самоубийства за идею сдачи в плен

Ранее Life.ru рассказывал, как российский военнослужащий с позывным Хромой закрыл собой двух срочников при взрыве мины и погиб. Это случилось в районе населённого пункта Журавлёвка Белгородской области.

Владимир Озеров
