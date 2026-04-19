При этом число небоевых потерь продолжает расти. Накануне стало известно, что участник так называемой антитеррористической операции Украины (АТО) А. Коваленко из Ровно, служивший инструктором в 425-м отдельном штурмовом полку, умер от менингоэнцефалита.

Как сообщала вдова в соцсетях, муж отказывался от врачебной помощи несмотря на поражение мозга, так как в этом случае вместо госпиталя он оказался бы в составе штурмовой группы.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военные опасаются отправки на сумское направление. Среди бойцов ВСУ распространено убеждение, что никакой ротации уже не будет, если попасть туда. Солдаты предупреждают сослуживцев, что отправка в Сумы — это билет в один конец.