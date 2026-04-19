Тайну пропажи семьи Мартинов при срубе еловых ветвей раскрыли спустя 70 лет

Спустя почти 70 лет в США раскрыто одно из самых загадочных дел об исчезновении семьи Мартинов — автомобиль с останками родителей и младшей дочери обнаружили на дне реки, признаков преступления не нашли. Об этом сообщает The Mirror.

7 декабря 1958 года Кеннет, Барбара и их три дочери (14, 13 и 11 лет) отправились в горы Орегона за еловыми ветками и не вернулись. В доме нашли разбросанные комиксы и грязную посуду, единственной зацепкой стала покупка бензина по карте у водопада Каскад-Локс. В 1959 году в реке обнаружили останки двух старших девочек, но разгадка не приблизилась.

Прорыв случился в 2024 году, когда дайвер Арчер Майо после семи лет поисков нашёл на 15-метровой глубине перевёрнутый Ford Station Wagon, покрытый илом. В 2025 году водолазы подняли человеческие останки, ДНК подтвердила — это отец, мать и младшая дочь. Следствие пришло к выводу, что машина случайно сорвалась в реку. Шериф округа Худ-Ривер объявил расследование завершённым.

