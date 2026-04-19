Попавшую в реанимацию Татьяну Тарасову скоро выпишут домой

Племянник заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой Алексей Тарасов рассказал о самочувствии знаменитой наставницы. Ранее поступала информация, что она находится в реанимации.

«Самочувствие с каждым днём всё лучше. Настроение тоже бодрое. Уже не имеет значения, сколько времени Татьяна Анатольевна провела в реанимации. Скоро её выпишут. На следующей неделе уже должна быть дома», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом Sport24.

Ранее стало известно, что 79-летняя Тарасова была доставлена в реанимацию, однако позже её состояние стабилизировалось. По предварительным данным, в больницу попал из-за последствий недавно перенесённой вирусной инфекции.