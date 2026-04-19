Многодетная мать не может вернуть из приюта сына, мывшего машины вместо уроков

Петербурженка Наталья Ком — мать шестерых детей. Третий месяц она не может вернуть одиннадцатилетнего сына Трофима в семью. Женщина рассказала 78.ru, что 3 февраля отправила всех детей в школу, но классная руководительница сообщила, что мальчик не пришёл на занятия, а позже выяснилось, что его заметили за подработкой на заправке.

В отделении полиции, куда Наталья приехала за сыном, ребёнка уже не было — его отправили в социально-реабилитационный центр «Прометей». Мать знала о подработке и была против, проводила беседы. Среди поводов, по которым Трофима не возвращают, — регулярные прогулы в школе, однако, по словам Натальи, сын пропускал уроки, потому что его задирали. При этом семья благополучная, у остальных детей проблем с учёбой нет, все посещают спортивные секции.

От стресса у Трофима на лице появилась сыпь.

«Мы являемся многодетной семьёй. Мы не алкоголики, у нас есть справки с наркологии. У нас есть характеристики детей со спортивной школы. У меня старший сын два года служит на СВО. Он доброволец», — подчеркнула многодетная мать.

По её словам, в «Прометее» с мальчиком работали психологи, они были за возвращение ребёнка в семью, однако опека считает, что там ему опасно. Родители обратились в прокуратуру, правительство Петербурга и даже к президенту, но пока ответа нет. Сам Трофим говорит, что скучает по семье и хочет домой, но его просьбы остаются без внимания. От стресса у мальчика на лице появилась сыпь.

К слову, несовершеннолетние россияне имеют право устраиваться на работу и получать зарплату — правда, при соблюдении некоторых «но». Так, детям до 14 лет, сиротам и тем, кто остался без попечения, необходимо согласие от органов опеки.