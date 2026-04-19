Монах призвал бизнес давать выходной работникам в воскресенье в ущерб себе

Предпринимателям стоит давать работникам выходной в воскресенье, даже с ущербом для дохода, но отказываться от уже согласованной работы по религиозным причинам не по-христиански. Об этом заявил РИА «Новости» иеромонах РПЦ Макарий (Маркиш).

Священник пояснил, что если есть возможность предоставить выходной на воскресенье (тем более на Пасху), надо это сделать, даже посоветовавшись с бухгалтером и пожертвовав прибылью. Однако, если человек уже взял на себя обязательства, отказываться не стоит.

«Если я водитель автобуса, и мне нужно выйти на смену, а я говорю «не пойду» – я буду, выражаясь грубо, дураком. И, во всяком случае, поступаю не по-христиански», — пояснил он.

Христианство — это не религия запретов, а религия самоотдачи и любви, заключил Маркиш.

Ранее сообщалось, что 21 апреля объявлено нерабочим днём в связи с Радоницей в восьми регионах России: Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также в республиках Адыгея и Кабардино-Балкария.