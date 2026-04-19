В ДНР за неделю сорвали 80 атак дронов ВСУ с помощью системы «Купол Донбасса»

В Донецкой Народной Республике за семь дней удалось предотвратить десятки атак беспилотников с украинской стороны. Оперативные данные распространила пресс-служба УФСБ по региону. По её информации, речь идёт о совместной работе системы РЭБ «Купол Донбасса» и мобильных огневых подразделений.

«Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 80 террористических атак со стороны противника. Украинские боевики продолжают применять тактику комбинированных налетов на мирных граждан и инфраструктуру республики», — говорится в сообщении.

В районе железнодорожного узла под Донецком, по данным ведомства, уничтожили ударные дроны, оснащённые осколочно-фугасными боевыми частями. Отдельно сообщается о перехвате аппарата возле электроподстанции в Шахтёрском округе — внутри находилось более 5 кг взрывчатого вещества.

Также отмечается, что в Горловке беспилотники пытались атаковать трансформаторную подстанцию и гражданский транспорт. Для этого применялись FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами.

Ранее сообщалось, что российские военные в течение суток нанесли серию ударов по объектам, связанным с энергетической инфраструктурой, используемой в интересах ВСУ. Отдельное внимание было уделено площадкам, где осуществляется производство беспилотников дальнего действия, а также зонам их подготовки и запуска.