Отдохнуть в санатории или забрать деньги? Юрист дала важные советы льготникам

Льготные категории граждан (инвалиды, ветераны боевых действий, участники ВОВ, дети-инвалиды, пострадавшие от радиационных катастроф) имеют право отказаться от санаторно-курортного лечения и получить вместо этого денежную компенсацию, рассказала старший преподаватель Президентской академии Алла Гончар.

Речь идёт об отказе от части набора социальных услуг (лекарства, санаторий, проезд), однако государство не обменивает путёвку на деньги напрямую. С 1 февраля 2026 года выплата составляет около 217–220 рублей в месяц, тогда как реальная стоимость путёвки может достигать десятков тысяч рублей. Чтобы заменить льготу на деньги, нужно до 1 октября подать заявление в Социальный фонд, МФЦ или через «Госуслуги», и с 1 января следующего года начнётся выплата.

Отказ действует до тех пор, пока человек сам его не отменит. Выбрать компенсацию рационально тем, кто не пользуется путёвками, жителям удалённых регионов, людям с низкими доходами или предпочитающим альтернативные формы лечения. Однако если человек реально может получить путёвку, экономически это почти всегда выгоднее, особенно для больных, для которых санаторий — элемент медицинской реабилитации.

«При наличии реальной возможности пройти лечение отказываться от него, как правило, невыгодно — ни с экономической, ни с медицинской точки зрения», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К слову, бесплатное санаторно-курортное лечение в 2026 году по федеральной линии доступно некоторым льготникам. Чтобы получить путёвку летом, оформлять документы нужно заранее. Направления предоставляются в порядке очереди. Сначала надо взять у врача справку по форме 070/у, затем подать заявление через Социальный фонд, МФЦ, почтой или через «Госуслуги».