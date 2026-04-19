FT: Иран изучает боестолкновения России и Украины для модернизации армии

Иран внимательно анализирует конфликт между Россией и Украиной и перестраивает свои вооружённые силы под реалии современных боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на научные работы иранских военачальников.

Журналисты изучили более 300 статей, выпущенных за последние пять лет в иранских военных журналах. Тегеран следил не только за действиями Российской армии, но и за тем, как киевский режим приспосабливался к борьбе с более сильным противником.

Изучив российский опыт применения дронов и украинское производство БПЛА на 3D-принтерах, Иран сделал ставку на недорогие технологии и массовое оснащение войск. Также страна проявляет интерес к модернизации киберсредств с использованием малых беспилотников и искусственного интеллекта.

Материально-техническая перестройка иранской армии потребует перехода к более мобильным подразделениям и обновления методов подготовки личного состава. С таким предложением к властям выступил представитель Командно-штабной академии Ирана Хоссейн Дадван.

Исследователи отмечают, что крупные воинские соединения в современных условиях становятся неповоротливыми и уязвимыми. Два высокопоставленных командующих — Киумарс Хейдари и Абдолал Пуршасаба — в статье журнала Strategic Defence Studies заявили о необходимости срочного набора новых специалистов и реформирования военных учений. Они выразили обеспокоенность «ограниченными перспективами планирования на случай возникающих угроз».

