19 апреля, 11:52

Он боится: Трампа разоблачили перед наземным вторжением в Иран

Эксперт Перенджиев: Трамп избегает наземной операции против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Руководство США во главе с президентом Америки Дональдом Трампом учитывает, что переход к наземной фазе конфликта в Иране может привести к значительно более тяжёлым потерям, чем текущие боевые действия. Об этом газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Александр Перенджиев.

«Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», — сказал он.

Дополнительно эксперт указал, что участие в непопулярных военных кампаниях традиционно негативно влияет на рейтинг политического руководства. Он также напомнил, что суммарные потери в подобных конфликтах уже превышали несколько сотен человек.

Иранский фонд заявил о 3,5 тыс. погибших в республике за время конфликта с США
Иранский фонд заявил о 3,5 тыс. погибших в республике за время конфликта с США

Ранее сообщалось, что в Белом доме Дональд Трамп резко отреагировал на сообщения о сбитом в Иране американском истребителе F-15 и пропаже двух пилотов. Инцидент произошёл в пятницу днём, когда глава государства находился в Западном крыле практически пустого здания и получил первые детали происшествия.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
