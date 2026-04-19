Огонь полностью уничтожил необитаемый остров Ликасаари

В финской Лапландии полностью сгорел необитаемый остров, пишет портал Yle. Речь идёт об острове Ликасаари на реке Торнионйоки. Остров зарос травой, пожар вызвал сильное задымление вокруг.

«Необитаемый остров Ликасаари, расположенный у посёлка Карунки, к утру воскресенья почти полностью сгорел. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением», — говорится в сообщении.

Спасатели следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова или на материк.

Раньше в Варшаве сгорел знаменитый папский крест, который связан с первым визитом Иоанна Павла II в Польшу после того, как он стал папой. Возгорание заметил один из прихожан в 15:25 по местному времени. Пожар потушили, металлическая конструкция не пострадала. Причина пока неизвестна, но, по предварительной версии, крест могли поджечь свечи, которые стояли под ним по случаю годовщины смерти Иоанна Павла II.