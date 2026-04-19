Огонь полностью уничтожил необитаемый остров Ликасаари
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LuYago
В финской Лапландии полностью сгорел необитаемый остров, пишет портал Yle. Речь идёт об острове Ликасаари на реке Торнионйоки. Остров зарос травой, пожар вызвал сильное задымление вокруг.
«Необитаемый остров Ликасаари, расположенный у посёлка Карунки, к утру воскресенья почти полностью сгорел. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением», — говорится в сообщении.
Спасатели следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова или на материк.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.