Житель Калмыкии чуть не сгорел заживо при заправке мотоцикла из-за курения

Мужчина обслуживал транспортное средство в гараже и закурил сигарету. После этого вспыхнули пары бензина. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из помещения. Его госпитализировали с ожогами лица, кистей и ягодиц 2–3 степени, а также с травматическим шоком.

На днях Life.ru рассказывал, как в Удмуртии котёнок спас 68-летнюю женщину от гибели при пожаре, который возник из-за неправильного обращения с горячей золой. После бани хозяйка собрала тлеющие угли в металлическое ведро и оставила в теплице, а на следующий день, решив, что они остыли, пересыпала их в пластиковую ёмкость в дровяном сарае — это и привело к возгоранию.