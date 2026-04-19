19 апреля, 12:23

Пушков: Трамп не зациклен на экономическом удушении России

Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Решение президента США Дональда Трампа временно отменить санкции на продажу российской нефти, загруженной в танкеры, свидетельствует о том, что он не заинтересован в экономическом удушении России. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Это и показатель того, что Трамп, в отличие от руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России», — написал сенатор в своём канале.

Пушков добавил, что такие меры можно рассматривать как попытку администрации США сдержать рост мировых цен на нефть. Он также подчеркнул, что санкции были заморожены вопреки призывам лидеров Евросоюза и Украины.

«У нас общие интересы»: Посол Украины закатила США истерику из-за санкций на нефть РФ

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не подражает НАТО, чьи эмиссары агитируют третьи страны сворачивать контакты с Москвой. Он отметил, что западные державы колесят по территориям, которые когда-то делили с Россией общую судьбу и сохраняют союзнические отношения по множеству соглашений. Россия не «обезьянничает» и не бегает по территориям стран-членов альянса.

BannerImage
Анастасия Никонорова
