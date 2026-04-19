Минобороны Британии потеряло десятки тысяч военных запаса

Министерство обороны Великобритании потеряло контактные данные десятков тысяч военных запаса, подлежащих призыву в случае конфликта. Об этом сообщил бывший генсек НАТО Джордж Робертсон, слова которого передаёт The Guardian.

«Минобороны в настоящее время не знает даже, где находится большинство из них. Поэтому нам нужно, по сути, собрать тех, кто доступен, годен по состоянию здоровья и готов это делать», — указал он.

Законодательство Британии предполагает пожизненное обязательство для офицеров быть призванными, но Минобороны поддерживает связь с бывшими военными лишь первые шесть лет после ухода. В ведомстве заверили, что постоянно совершенствуют данные и поддерживают связь со стратегическим резервом для максимально быстрой мобилизации.

У Лондона есть и другие заботы, которые для нынешнего правительства куда более приоритетны.