Дельфин-белобочка погибает на мелководье в Севастополе — его спасают третий день

В Севастополе уже третий день специалисты пытаются спасти взрослого дельфина-белобочку, который оказался в тяжёлом состоянии у береговой линии. Об этом сообщили в Центре «Безмятежное море».

В Севастополе третий день спасают ослабленного дельфина-белобочку. Фото © Telegram / Центр «Безмятежное Море»

Там рассказали, что сезон выбросов китообразных в регионе продолжается, и этот случай стал одним из самых длительных за последнее время. Утром в пятницу на горячую линию центра поступило сообщение о дельфине, замеченном у берега, который двигался по кругу рядом с мелководьем. Речь идёт о взрослом самце, за состоянием которого сразу же начали вести постоянное наблюдение специалисты.

В первые сутки животное ещё оставалось в воде, однако демонстрировало признаки серьёзного недомогания — держалось у поверхности, плавало по дуге и слегка заваливалось на левый бок. Для поддержания состояния дельфина организовали кормление рыбой с добавлением электролитного раствора и отслеживали изменения в его поведении.

На следующий день ситуация ухудшилась: животное начало выходить на мелководье и частично ложиться на грунт. После уведомления государственных служб на месте развернули полевой лагерь, где специалисты организовали круглосуточные дежурства в воде.

По результатам первичного обследования и ультразвуковой диагностики у дельфина выявили признаки обезвоживания и воспалительного процесса в кишечнике, предположительно вирусного происхождения. Работа по стабилизации состояния животного продолжается.

Ранее сообщалось, что на северном участке болгарского побережья Чёрного моря выявлена масштабная экологическая проблема, затронувшая сразу несколько видов морских животных и птиц. В районе города Шабла на пляжной линии обнаружили свыше 300 погибших средиземноморских буревестников, а также девять мёртвых дельфинов.