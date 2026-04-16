В Германии начали операцию по вызволению кита Тимми из балтийской ловушки

У берегов Германии в Балтийском море стартовала операция по спасению горбатого кита, который застрял на мелководье. Об этом сообщает издание Bild.

Команда из шести спасателей, включая как минимум одного ветеринара, вошла в воду, чтобы помочь животному, получившему кличку Тимми. По данным издания, во время оказания помощи кит проявлял признаки жизни и двигался.

Министр окружающей среды Тилль Бакхаус отметил, что, несмотря на тяжёлое состояние кита, у него есть шансы на выживание. По словам чиновника, животное остаётся активным: оно двигает плавниками, поднимает голову, регулярно дышит и издает звуки.

План спасения предполагает использование воздушных подушек, которые заведут под кита после размыва ила. Затем его планируется поднять, разместить на брезенте между двумя понтонами и отбуксировать в более глубокие воды Северного моря или Атлантики.