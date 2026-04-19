Эдгард Запашный отправится на линию фронта в ДНР

Эдгард Запашный отправится на линию боевого соприкосновения в ДНР для съёмок собственного проекта «Мужики», а также организует раздачу билетов для участников СВО и их семей. Об этом рассказал артист РИА «Новости».

«Посещу сразу несколько «горячих точек». Вместе с героями нашей программы обязательно побываю на местах дислокации наших военных, чтобы показать нашему зрителю, как по-настоящему обстоят дела на фронте», — поделился планами Запашный.

Помимо съёмок, в рамках цирковых выступлений труппы Запашных запланирована большая раздача билетов для участников спецоперации и их семей.

Ранее Life.ru рассказывал, как Эдгард Запашный более двух суток провёл в Луганской республиканской клинической больнице. По его словам, именно с этого и двух общих наркозов началось его путешествие в Донбасс.