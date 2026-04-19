На премьере фильма с Петровым зрителям подарили по 100 долларов

На закрытой премьере фильма «Коммерсант» зрителям устроили необычный сюрприз: каждый получил по стодолларовой купюре. Только вместо портрета Бенджамина Франклина на банкноте оказался актёр Александр Петров, а номиналом стали ряд и место в кинозале. Таким образом создатели картины намекнули на основную тему фильма — деньги.

Исполнитель главной роли приехал на премьеру с женой Викторией. Девушка, хотя и подчёркивала, что не планирует вести публичный образ жизни, поддерживает супруга на всех мероприятиях. Петров не забывает признаваться ей в любви со сцены.

«Я буду рад, когда после просмотра люди будут дискутировать о судьбе моего героя Андрея. Для кого-то он будет человеком, которого не жаль, у других будут слёзы градом, им захочется Андрея поддержать, несмотря на его ошибки. В этом заключается успешный проект — его хочется обсуждать», — поделился Петров с «7Д».

Гостями премьеры также стали Сергей Бурунов, Ирина Безрукова, Михаил Тройник, Леонид Ярмольник и другие. Фильм уже вызвал интерес у публики не только звёздным составом, но и креативным маркетингом.

