Shaman и Мизулина ходили на концерт Булановой под охраной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, и его супруга Екатерина Мизулина побывали на концерте Татьяны Булановой в Санкт-Петербурге. Их на мероприятие в Ледовом дворце сопровождала охрана.

Во время концерта Shaman привлёк внимание публики неожиданной шуткой, спародировав популярный в сети танец артистов подтанцовки. Реакция Екатерины Мизулиной на этот момент оказалась эмоциональной — эпизод вызвал у неё смех.

Ранее Мизулина вместе с супругом, певцом Ярославом Дроновым, известным как Shaman, посетила один из храмов Москвы, где прошла традиционная церемония освящения куличей. После богослужения пара оказалась в центре внимания прохожих и студентов, которые находились неподалёку от храма.