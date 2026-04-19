Сеть кофеен Cofix может сменить владельца, обсуждается сделка

Сеть бюджетных кофеен Cofix в России может перейти под контроль нового владельца — переговоры о покупке бизнеса уже ведутся. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Потенциальным покупателем российского подразделения Cofix выступает фонд «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна. Ранее эта же структура приобрела сеть «Даблби», что усилило интерес к возможной консолидации активов в кофейном сегменте.

Эксперты оценивают стоимость Cofix в диапазоне от 1,25 до 1,4 млрд рублей, однако официального подтверждения сделки пока нет. В самой компании и в фонде комментарии по поводу переговоров не раскрывают. Сейчас в России работает около 290 точек Cofix, значительная часть из которых открыта по франшизе.

По итогам 2025 года выручка операционной компании составила 3,01 млрд рублей, а чистая прибыль — 68,1 млн рублей. В числе основных владельцев бизнеса называются израильские структуры и основатели девелоперской ADG Group. Потенциальное объединение Cofix и «Даблби», по оценкам экспертов, может позволить новому владельцу оптимизировать закупки и логистику.

