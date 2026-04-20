«Идея нежизнеспособна»: Заслуженный учитель России выступил против «пятой четверти»

Заслуженный учитель России Александр Снегуров раскритиковал предложение продлить учебный год на две недели для творческих занятий. Эта идея, по его словам, выдвигается не впервые, причём всегда незадолго до лета. Назвать её обдуманной и рациональной нельзя, подчеркнул педагог.

Он добавил, что ученики и учителя сильно утомляются за год, а в июне многие восстанавливают здоровье в лагерях. Кроме того, в большинстве регионов России летом работают школьные лагеря, где дети занимаются творчеством, ходят на экскурсии и полезно проводят время, так что потребность в дополнительном времени для творчества фактически закрыта, а введение «пятой четверти» просто сократит отдых.

«Ещё одна причина того, почему эта идея нежизнеспособна: в июне многие учителя задействованы на процедуре ОГЭ и ЕГЭ в качестве наблюдателей и организаторов. Они находятся в пунктах проведения экзаменов, и времени на «пятую четверть» у них может попросту не быть», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Напомним, ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал продлить на две недели учебный год в школах России. Он считает, что такие занятия должны быть внепредметными и творческими.