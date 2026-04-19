Глава Национального антарктического научного центра Украины, бывший командир запрещенной в России группировки «Айдар»* Евгений Дикий выступил с предложением снизить призывной возраст в стране с 25 до 21 года. Заявление он сделал в интервью украинскому YouTube-каналу «Апостроф TV», комментируя возможные изменения в системе комплектования ВСУ.

По словам Дикого, снижение возраста могло бы происходить постепенно и с определёнными ограничениями по направлениям службы. Он отметил, что речь может идти о привлечении молодых людей к задачам в армейской логистике и подразделениях противовоздушной обороны.

При этом, как подчеркнул боец, их участие в непосредственных боевых действиях могло бы быть ограничено добровольным принципом. По его мнению, перераспределение ролей внутри армии позволило бы задействовать более молодые кадры без прямого отправления на передовую. В ходе интервью он также затронул вопрос замены военнослужащих старшего возраста в отдельных военных структурах.

Ранее сообщалось, что на Украине сохраняются сложности с набором военнослужащих, на фоне чего ситуация на фронте остаётся без существенных изменений. Проблемы с мобилизацией стали закономерным следствием продолжительного конфликта, который длится уже более 12 лет.

