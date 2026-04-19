Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 14:09

Бывший командир «Айдара»* предложил снизить призывной возраст на Украине

Глава Национального антарктического научного центра Украины, бывший командир запрещенной в России группировки «Айдар»* Евгений Дикий выступил с предложением снизить призывной возраст в стране с 25 до 21 года. Заявление он сделал в интервью украинскому YouTube-каналу «Апостроф TV», комментируя возможные изменения в системе комплектования ВСУ.

По словам Дикого, снижение возраста могло бы происходить постепенно и с определёнными ограничениями по направлениям службы. Он отметил, что речь может идти о привлечении молодых людей к задачам в армейской логистике и подразделениях противовоздушной обороны.

При этом, как подчеркнул боец, их участие в непосредственных боевых действиях могло бы быть ограничено добровольным принципом. По его мнению, перераспределение ролей внутри армии позволило бы задействовать более молодые кадры без прямого отправления на передовую. В ходе интервью он также затронул вопрос замены военнослужащих старшего возраста в отдельных военных структурах.

Ранее сообщалось, что на Украине сохраняются сложности с набором военнослужащих, на фоне чего ситуация на фронте остаётся без существенных изменений. Проблемы с мобилизацией стали закономерным следствием продолжительного конфликта, который длится уже более 12 лет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar