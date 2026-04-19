19 апреля, 14:23

Во Франции обстреляли казарму жандармерии

Во Франции обстреляли казарму жандармерии, пострадавших нет. Обложка © Х / Matthieu Valet

Казарма жандармерии на северо-востоке Франции подверглась обстрелу из огнестрельного оружия в ночь на 19 апреля. Инцидент произошёл в коммуне Вузье, расположенной в департаменте Арденны. О случившемся сообщил глава МВД Франции Лоран Нуньес, уточнив, что атака произошла в ночное время.

По предварительным данным, неизвестные открыли огонь по зданию, после чего скрылись. На входной двери казармы обнаружены следы от пуль. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Глава МВД подчеркнул, что лица, причастные к нападению, будут установлены и понесут ответственность.

Ранее в канадском Торонто зафиксирован инцидент со стрельбой у здания консульства США, где на фасаде обнаружили следы от нескольких выстрелов. Полиция подтвердила повреждения, уточнив, что информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Милена Скрипальщикова
