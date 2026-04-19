В Госдуме хотят сделать обязательными лавочки для бабушек и дедушек у подъезда

Депутаты Госдумы предложили ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных граждан и пенсионеров. С инициативой выступил депутат от ЛДПР Каплан Панеш, к которому поступают десятки обращений от пожилых людей с просьбой помочь с установкой обычных лавочек.

По замыслу парламентария, скамейка должна располагаться не более чем в 30 метрах от каждого подъезда и обязательно иметь спинку. Сегодня любая лавочка на придомовой территории требует решения общего собрания собственников, что для одинокого пенсионера практически непреодолимая задача. Соседи часто против, а власти без протокола собрания разрешения не дают.

Панеш предлагает включить установку и обслуживание скамеек в минимальный перечень работ по благоустройству, которые управляющие компании обязаны выполнять за счет тарифа на содержание жилья. Также он хочет установить упрощённый порядок размещения: достаточно заявления от жителя в УК или администрацию, без общего собрания. Пенсионеры предлагают сами купить лавочки за свой счёт, но городские власти часто отказывают.

«Раньше лавочки были почти у каждого дома, и бабушки выходили, садились, общались. Сейчас их убирают или переносят в отдалённые места, а для человека с больными ногами пройти лишние 50 метров — проблема», — пояснил депутат.

