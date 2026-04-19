19 апреля, 14:46

«Не военное преступление»: В США оправдали перед ООН возможные удары по Ирану

Постпред Уолц: Уничтожение инфраструктуры Ирана не будет военным преступлением

Если переговоры с Ираном провалятся, и США нанесут удары по иранским объектам, которые используются и в военных, и в гражданских целях, это не будет считаться военным преступлением. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц каналу ABC.

«Удары по инфраструктуре и её уничтожение, если она явным образом и с самого начала использовалась в том числе и в военных целях, не являются военным преступлением», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум: если Ормузский пролив не откроют к вечеру вторника, Америка готова полностью уничтожить иранские электростанции и мосты. По словам Трампа, США находятся «в сильной позиции», а Ирану на восстановление, если повезёт, потребуется 20 лет.

Наталья Афонина
