«Оценивать корректнее в динамике»: Как умные часты врут об уровне стресса

Высокий показатель стресса на умных часах не всегда означает психологический срыв — он лишь указывает на то, что регуляторные системы организма работают в режиме повышенного напряжения. Причиной тому могут быть эмоциональное напряжение, недосып, обезвоживание, кофеин, интенсивная тренировка или начало заболевания, предупредил заведующий лабораторией РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

По его словам, устройство фиксирует вариабельность сердечного ритма (ВСР). При волнении, нагрузке или недосыпе активируется симпатическая нервная система, выделяются адреналин и кортизол, интервалы между ударами сердца становятся более одинаковыми, а ВСР снижается, и алгоритм интерпретирует это как высокий уровень физиологического стресса. Измерение выполняется оптическим датчиком на запястье, но если контакт с кожей нестабилен или рука активно движется, точность оценки может снижаться.

«У этих состояний общий физиологический механизм — активация симпатического отдела вегетативной нервной системы. Поэтому оценивать такие показатели корректнее в динамике: разовое значение само по себе малоинформативно», — резюмировал собеседник «Газеты.ru».

Ранее Life.ru рассказывал, что привычка брать смартфон в туалет может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Длительное сидение на унитазе создаёт избыточное давление на вены прямой кишки, что провоцирует развитие геморроя, анальных трещин и даже выпадение узлов. Кроме того, отвлечение на контент нарушает естественные рефлексы, из-за чего каловые массы задерживаются и твердеют, провоцируя запоры.