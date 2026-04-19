Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп уверен, что Иран нарушил условия перемирия, открыв огонь по кораблям Франции и Британии в Ормузском проливе. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Иран решил пострелять в Ормузском проливе — это тотальное нарушение нашего соглашения о прекращении огня! Они были выпущены в направлении французского судна и грузового судна из Великобритании», — утверждает хозяин Белого дома.

Раньше Трамп сообщал, что американская делегация едет в Исламабад на переговоры с Ираном. США на новом раунде переговоров представят спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял делегацию на предыдущих переговорах в Пакистане, в этот раз не поедет.