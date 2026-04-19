Чехова вступилась за Олесю Иванченко и потребовала отменить Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев стал героем скандала после выхода нового выпуска шоу «Натальная карта», где он грубо и оскорбительно общался с ведущей Олесей Иванченко, доведя её до слез. Дизайнер односложно отвечал на вопросы, сыпал сарказмом и предложил ведущей «сосать». После шквала критики он извинился.

Ведущая Анфиса Чехова выступила в своём личном блоге с резким осуждением поведения Лебедева, назвав его абьюзером и призвав к его отмене.

«Меня поразило, с каким удовольствием и даже с внутренним садизмом Артемий Лебедев унижал и топил Олесю Иванченко в эфире. С точки зрения психологии это было уже даже не пассивная агрессия, а эмоциональное насилие. Артемий Лебедев изнасиловал морально ведущую!» — заявила актриса.

Чехова напомнила, что в России артистов отменяли и за меньшие проступки. Она призвала женщин объединиться против абьюзера.

«Филиппа Киркорова — за оскорбление «розовой кофточки», Регину Тодоренко — за нелепо брошенные слова, меня — за случайную фразу о бурятских женщинах. Так почему это должно сойти с рук Лебедеву?» — указала Чехова.

Коллеги по цеху поддержали Иванченко и осудили дизайнера. Мия Бойка написала: «Я тебя крепко обнимаю». Регина Тодоренко назвала Олесю «хрупкой и нежной». Екатерина Волкова сказала: «Какой кошмар, позорище». Ксения Бородина пообещала: «Милая, всегда зови, поддержу». Лариса Гузеева даже пригрозила физической расправой: «Олеся, хочешь, я ему руку сломаю?».

Ранее российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев во время записи шоу «Ошуительное Хоу» не смог разгадать шутку о советской привычке перематывать аудиокассеты карандашом, признавшись, что не понял связь этих предметов с засовыванием в задний проход. Команде блогеров задали вопрос о содержимом чёрного ящика, и комик Игорь Джабраилов предположил, что это кассета и карандаш.