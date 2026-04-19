Криминальный авторитет похитил россиянку в Индонезии

27-летняя россиянка, приехавшая в Индонезию на несколько месяцев, оказалась в плену у местного криминального авторитета. Теперь Наталия не может вернуться на родину, пишет Baza.

По словам родственников, девушка отправилась в Джакарту в январе вместе с подругой, планируя провести там три месяца. Во время поездки она познакомилась с обеспеченным местным жителем, после чего перестала регулярно выходить на связь с семьёй. В итоге тот проиграл деньги в казино, у него отобрали и дом, и машины. И Наталия якобы просила у своей матери перевести деньги на съём квартиры и на еду.

Брат девушки рассказал, что у «похитителя» есть связи в криминальной среде. Сейчас, как утверждают близкие, россиянку удерживают в доме и не дают её покинуть страну. Иногда матери разрешают короткие разговоры по видеосвязи, во время которых девушка пытается дать понять, что находится под давлением. Родственники уже обратились за помощью к российским властям, рассчитывая на содействие в возвращении девушки.

Ранее сообщалось, что в Сочи спасатели завершили сложную операцию по эвакуации тела 24-летней туристки, погибшей в пещере Глубокий Яр. Информация о трагедии поступила от знакомой девушки, которая сообщила о гибели одного из участников незарегистрированной группы.