19 апреля, 15:33

Криминальный авторитет похитил россиянку в Индонезии

В Индонезии российскую туристку держат в заложниках и не может вернуться.

В Индонезии российскую туристку держат в заложниках и не может вернуться. Обложка © Telegram / Baza

27-летняя россиянка, приехавшая в Индонезию на несколько месяцев, оказалась в плену у местного криминального авторитета. Теперь Наталия не может вернуться на родину, пишет Baza.

По словам родственников, девушка отправилась в Джакарту в январе вместе с подругой, планируя провести там три месяца. Во время поездки она познакомилась с обеспеченным местным жителем, после чего перестала регулярно выходить на связь с семьёй. В итоге тот проиграл деньги в казино, у него отобрали и дом, и машины. И Наталия якобы просила у своей матери перевести деньги на съём квартиры и на еду.

Брат девушки рассказал, что у «похитителя» есть связи в криминальной среде. Сейчас, как утверждают близкие, россиянку удерживают в доме и не дают её покинуть страну. Иногда матери разрешают короткие разговоры по видеосвязи, во время которых девушка пытается дать понять, что находится под давлением. Родственники уже обратились за помощью к российским властям, рассчитывая на содействие в возвращении девушки.

Вьетнамец домогался россиянки на улице — на помощь пришли туристки из Казахстана

Ранее сообщалось, что в Сочи спасатели завершили сложную операцию по эвакуации тела 24-летней туристки, погибшей в пещере Глубокий Яр. Информация о трагедии поступила от знакомой девушки, которая сообщила о гибели одного из участников незарегистрированной группы.

Милена Скрипальщикова
