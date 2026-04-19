Вьетнамец домогался россиянки на улице — на помощь пришли туристки из Казахстана

Во Вьетнаме второй раз за месяц домогались россиянки — 29-летнюю Нигину возле аптеки в Нячанге ударил по ягодице мужчина в маске на велосипеде. На помощь ей пришли местный байкер и туристки из Казахстана, сообщает SHOT.

Во Вьетнаме второй раз за месяц домогались россиянки. Видео © Telegram / SHOT

Нигина полгода назад переехала во Вьетнам. После нападения проезжавший мимо байкер помог догнать обидчика. Девушка выставила ногу, чтобы тот упал, но сама вылетела с мотоцикла.

На месте началась перепалка: местные встали на сторону велосипедиста, а за россиянку вступились туристки из Казахстана, услышавшие русскую речь. Нигина потребовала компенсацию за травмированную ногу. Извращенец оставил номер телефона, но по нему отвечал непонятный бот.

