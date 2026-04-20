У сильного Китая нашли «ахиллесову пяту» на фоне войны на Ближнем Востоке

Китай сильно зависит от США и Европы в плане развития своей экономики, поэтому существующие мировые конфликты бьют по позициям Пекина. Таким мнением поделился в подкасте «Smarent Pro недвижимость» экономист, старший научный сотрудник Института экономики РАН — Олег Комолов. Выдержки из него привела «Газета.ru».

«С одной стороны, Китай могущественный и сильный, имеет мощную экономику. Но, с другой стороны, мы видим, как он зависим и от Европы, и от Соединённых Штатов, поэтому в прямую конфронтацию не вступает. И Венесуэла, и Сирия, и Иран, и ситуация с Россией — это удар по Китаю, которые он держал в своём фундаменте», — отметил аналитик.

По его мнению, Китай не найдёт в себе сил активно вступить в прямую конфронтацию. Зато страна может воздействовать на мировые процессы мягкой силой. Сейчас зона влияния Пекина резко сократилась, подчеркнул Комолов. Он добавил, что если взять Иран, то страна прекрасно показала, что для сопротивления внешнему давлению нужно десятилетиями наращивать военный потенциал в ущерб экономическому развитию.

По мнению Комолова, Иран буквально погрузил себя в долгосрочный экономический застой, чтобы выжать максимум для военного сопротивления. При этом сами иранцы не особо рады состоянию экономики, но зато они смогли продержаться в военном столкновении. Эксперт резюмировал, что малым странам, как показал пример с Венесуэлой, тяжело противостоять агрессии, и их активы легко захватываются гигантами, как США.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с предупреждением в адрес Китая, пригрозив серьёзными последствиями в случае гипотетических поставок вооружений в Иран. Это заявление прозвучало на фоне публикации телеканала CNN, в которой со ссылкой на источники утверждалось, что Китай якобы планирует передать Ирану через третьи страны переносные зенитные ракетные комплексы.