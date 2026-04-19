В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность»
В Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своём телеграм-канале.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — говорится в сообщении главы региона.
Ранее Киев совершил удар по кладбищу в городе Днепрорудное Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий подчеркнул, что атака была совершена прицельно и по территории, на которой нет ни военных, ни стратегических объектов. Произошедшее он охарактеризовал как акт «беспредельной ненависти» и «абсолютного кощунства», обратив внимание на то, что это случилось в пасхальную неделю и перед днём особого поминовения.
