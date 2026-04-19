Глава Нацполиции Украины раскрыл причину теракта в Киеве

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский раскрыл обстоятельства вчерашнего теракта в Киеве. По его словам, всё началось с бытовой ссоры. Стрелок поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета, заявил он журналистам.

После конфликта мужчина вернулся в свою квартиру, поджег её, затем взял огнестрельное оружие и вышел на улицу, где начал стрелять в прохожих. Следствие продолжается.