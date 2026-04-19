Глава Нацполиции Украины раскрыл причину теракта в Киеве

Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 апреля, 17:09

Глава Нацполиции Украины: Теракт в Киеве начался со ссоры стрелка с соседом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский раскрыл обстоятельства вчерашнего теракта в Киеве. По его словам, всё началось с бытовой ссоры. Стрелок поссорился с соседом и выстрелил в него из травматического пистолета, заявил он журналистам.

После конфликта мужчина вернулся в свою квартиру, поджег её, затем взял огнестрельное оружие и вышел на улицу, где начал стрелять в прохожих. Следствие продолжается.

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой, по официальным данным, погибли шесть человек, более 10 получили ранения. Среди пострадавших — грудной младенец. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. Инцидент квалифицируется как теракт. Начато расследование, в том числе в отношении действий полицейских, которые попали на видео во время бегства с места происшествия.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar