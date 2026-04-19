Особый противопожарный режим ввели в Подмосковье с 20 апреля

С 20 апреля в Московской области вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС. В этот период ужесточаются требования к безопасности. Предусмотрены повышенные штрафы по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».

Под запрет попадают костры, сжигание мусора, сухой травы и листвы вне специальных мест. Также нельзя использовать открытый огонь на дачах без соблюдения строгих правил и проводить пожароопасные работы без разрешения. Кроме того, запрещено оставлять без присмотра источники огня, нарушать правила хранения горючих материалов, а также сжигать пластик, резину, строймусор, химикаты и глянцевую бумагу.

Штрафы для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для ИП — до 80 тысяч. Юридические лица могут заплатить до 800 тысяч рублей. Контроль в условиях особого режима усиливается, проверки проводятся чаще. Нарушения фиксируют также при неправильной эксплуатации электрооборудования и отсутствии средств пожаротушения.

Ранее Life.ru сообщал, что в Облученском районе Еврейской автономной области тушат лесной пожар, охвативший 51,6 тысячи гектаров. В муниципальном образовании ввели режим чрезвычайной ситуации.