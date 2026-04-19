Дмитриев сыронизировал об эвфемизмах чиновников в ЕС

Европейские чиновники пытаются замаскировать очевидные проблемы и выдать их за «вишенку на торте». Так прокомментировал в соцсети Х энергокризис в Европе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он обратил внимание, что в Евросоюзе тактично называют ограничительные меры, связанные с энергокризисом, «работой в удалённом режиме». Дмитриев пошутил, что таким способом можно вывернуть любую проблему. Например, любой эвфемизм превратить в нечто полезное.

«Когда начнётся нехватка еды, они, вероятно, переименуют её в «здоровое питание», — иронично заметил политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может пересмотреть свою жёсткую линию в отношении России на фоне энергетических проблем, связанных с войной США и Ирана, и тем самым избавиться от «одержимости».